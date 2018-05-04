Папа Римский продает свой суперкар Lamborghini Huracan

Папа Римский продает свой единственный суперкар – Lamborghini Huracan.

Как сообщает "Автоцентр", итальянский спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Папе Франциску подарил автопроизводитель в ноябре 2017 года.

По заявлениям понтифика, с тех пор заднеприводный суперкар никто не эксплуатировал, а потому на продажу он идет фактически без пробега, но зато с автографом самого Франциска на переднем капоте машины.

Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому, будет выставлен на продажу на аукционе "Sotheby’s" 12 мая.

Согласно заявлению, «все доходы от продажи суперкара уйдут на руки Святому Отцу, который затем направит их: 70% – в бюджет города Ниневия, Ирак (город, который сильно пострадал от ведущихся в нем боев с ИГ), 10% – гуманитарной организации «Amici per il Centrafrica Onlus», 10% – международной ассоциации хирургов «Groupe International Chirurgiens Amis de la Main» (GICAM) и 10% – Ассоциации Папы Иоанна XXIII».