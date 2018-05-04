Папа Римский продает свой суперкар Lamborghini Huracan

16:06, 04 мая 2018
Католицизм
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Папа Римский выставляет на продажу свой суперкар / autocentre.ua

Как сообщает "Автоцентр", итальянский спортивный автомобиль Lamborghini Huracan Папе Франциску подарил автопроизводитель в ноябре 2017 года.

По заявлениям понтифика, с тех пор заднеприводный суперкар никто не эксплуатировал, а потому на продажу он идет фактически без пробега, но зато с автографом самого Франциска на переднем капоте машины.

Автомобиль Lamborghini Huracan, принадлежащий Папе Римскому, будет выставлен на продажу на аукционе "Sotheby’s" 12 мая.

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Согласно заявлению, «все доходы от продажи суперкара уйдут на руки Святому Отцу, который затем направит их: 70% – в бюджет города Ниневия, Ирак (город, который сильно пострадал от ведущихся в нем боев с ИГ), 10% – гуманитарной организации «Amici per il Centrafrica Onlus», 10% – международной ассоциации хирургов «Groupe International Chirurgiens Amis de la Main» (GICAM) и 10% – Ассоциации Папы Иоанна XXIII».

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