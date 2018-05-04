Папа Римский напомнил, в чем заключается основная задача епископов

В Ватикане, 4 мая, Папа Римский рассказал, что задача епископа - защищать своих верных и утверждать их в вере.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Епископ – это тот, кто следит, это страж, который умеет смотреть, чтобы защитить стадо от волков, которые наступают», - сказал Папа.

Добрый епископ, по убеждению Папы Франциска, знает своих верных и является близким к ним. Он подчеркнул, что именно такой должна быть жизнь епископа: в близости и заботе о своих верных. А как пример Папа назвал святого епископа Турибия де Могровехо.

«Помолимся, чтобы Господь всегда давал нам добрых Пастырей, чтобы Церкви всегда хватало защиты Пастырей, ибо без этого мы не можем идти вперед. Чтобы они были трудолюбивыми, людьми молитвы, близкими к народу Божьему... скажем одним словом: людьми, которые способны быть бдительными», – подытожил он.