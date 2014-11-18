Глава УГКЦ просит мир «во имя справедливости и Христа стать на сторону тех, кого притесняют в нашей стране»

Глава УГКЦ блаженнейший Святослав в интервью для американского издания "Национальный обозреватель" заявил, что сейчас Украина переживает иностранную агрессию, своего рода «гибридную войну», которая включает в себя необъявленная военное вторжение, серьезное экономическое давление и огромную кампанию дезинформации, сообщает Религия в Украине.

Поэтому он просит друзей Украины во всем мире во имя справедливости и Христа стать на сторону тех, кого притесняют в Украине. «Станьте в знак солидарности на сторону народа, которого угнетали на протяжении многих лет и сейчас поднимается, чтобы вернуть свое достоинство. Помогите нам защитить свободу и демократию», - сказал глава УГКЦ.

По его убеждению, в этих трагических обстоятельствах возникло украинское гражданское общество и сейчас Украина переживает свое возрождение: «Мы видим появление новой формы украинского патриотизма, никогда не известного в нашей истории, - патриотизма, благодаря которому любовь к Родине побуждает рисковать жизнью ради свободы и независимости».