Во Львове почти за 1,5 миллиона гривен отреставрируют храм Пресвятой Евхаристии УГКЦ

Начинаются ремонтные работы по замене крыши и окон в одном из храмов Львова – Пресвятой Евхаристии УГКЦ (бывший Доминиканский собор).

На эти работы из городского бюджета Львова выделено 1 млн. 485 тыс. грн, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на управление охраны исторической среды.

«Начинаем реставрационные работы костела Доминиканцев с кельями, на пл. Музейной, 3. Это очень важный объект. Это один из красивейших храмов Львова. Над куполом крышу поменяли еще раньше. Однако не была заменена крыша над монастырскими помещениями, которые прилегают к нему. Поэтому эти работы выполнят в этом году. Предусмотрена замена крыши в тех местах, где она в плохом состоянии. Проводит работы подрядная организация «Володар-Маркет». К этим помещениям достаточно проблематично добраться. Рабочие работают как альпинисты. Однако затем будет установлен каркас и будет немного легче.

Также будут поменяны окна. Это витражные окна. Их тоже нужно менять, потому что они в плохом состоянии.

На эти работы пока имеем 1 млн. 485 тыс. грн. Однако еще будет нужно более 7 млн. грн. Поэтому будем требовать еще денег. Завершение работ предусмотрено в феврале 2019 года", – рассказала Лилия Онищенко, начальник управления охраны исторической среды ЛГС.