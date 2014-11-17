Римо - и греко-католические епископы выпустили коммюнике про «три очень важные в Украине и мире вопроса»

Римо - и греко-католические епископы выпустили совместное коммюнике, в котором обращаются к пастве с призывом о мире, новоизбранным депутатам Украины напоминают об их ответственности перед обществом и делятся своими мыслями о семье.

Католические епископы двух обрядов с 10 по 13 ноября имели совместные реколлекции во Львове-Брюховичах, после чего провели совместную конференцию . Ее результатом стало коммюнике, в котором иерархи рассказывают о «трех очень важных и актуальных в настоящее время в Украине и мире вопросах».

Первое из них - призыв о мире, с которым выступили владыки. «Призыв о мире, основаном на правде и справедливости, исходит из глубины наших сердец. Как же много терпения, как же много уничтожения, как же много боли повлекло и дальше оказывает применение оружия в нашем крае», - говорится в послании. Епископы напомнили, что насилие никогда не приведет к миру, а война зовет войну.

Католические иерархи Украины просят верующих о непрестанной молитве, чтобы все сложили оружие.

Следующей темой обсуждений на Конференции епископов были недавние парламентские выборы. Владыки подчеркнули, что Родина нуждается в ответственных, искренних и честных людях. «Поэтому напоминаем всем тем, которым доверяют избиратели, чтобы не смотрели только на свои интересы, но на общее добро, которое должно быть построено на том, кто зовется Бог и необходимом для Родины», - говорится в документе.

Третьим вопросом, чему было посвящено внимание иерархов во время совместной конференции, был Синод на тему семьи, который недавно состоялся в Риме. Владыки повторили слова синодальных отцов с молитвой о достойной жизни и развитии семей в мире правды, справедливости и милосердия.

«Дорогие Братья и Сестры! Такого желаем мира, а в нем семей, в которых уважение выражается благодарностью и ответственностью за большое и удивительное призвание к семейной жизни», - этими словами и призывом к молитве и собственным примером строить домашнюю Церковь епископы завершили свое послание.

CREDO