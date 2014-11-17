В Сумах пройдут Дни памяти и молитвы по погибшим в зоне АТО

В Сумах общественный фонд «Сумы» совместно с Римско-католическим приходом Благовещения Пресвятой Девы Марии инициировали Дни молитвы по погибшим в зоне АТО.

Как сообщили УНИАН в католическом костеле Сум, с 20 до 25 ноября с 11.00 до 18.00 в помещении художественной галереи «Наша», размещенной в католическом костеле на ул. Псельская, 1, можно будет почтить светлую память погибших и посвятить им молитву.

Открытие Дней молитвы по погибшим состоится 20 ноября в 17.30.