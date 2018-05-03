Австралийский кардинал предстанет перед судом присяжных за сексуальные домогательства

Кардинал Джордж Пелл, обвиняемый в сексуальных домогательствах, вновь заявил о своей невиновности, однако после предварительных слушаний суд Мельбурна постановил, что иерарх предстанет перед судом присяжных.

Судья Белинда Валлингтон отвергла некоторые из самых тяжких обвинений против кардинала Пелла, выдвинутых в ходе предварительного слушания четыре недели назад, однако она решила, что существует достаточно элементов для суда присяжных. Об этом сообщает "Радио Ватикана".

Директор Зала Печати Ватикана заявил, что Святейший Престол принял к сведению постановление Мельбурнского суда и по-прежнему остается в силе данное Папой Франциском распоряжение о специальном периоде отпуска, предоставленного кардиналу Пеллу для защиты от обвинений в Австралии.

Напомним, что в июне 2002 г. кардинал Пелл был обвинен в сексуальных домогательствах к 12-летнему мальчику (инцидент якобы имел место в католическом молодежном лагере в 1961 г., когда Пелл был семинаристом).

Кардинал отрицает любые обвинения в свой адрес. В июне прошлого кардинал Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться в Австралию и очиститься от возведенных против него обвинений и «восстановить свое доброе имя». Иерарх заявил тогда, что намерен лично прийти в суд.