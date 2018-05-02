Франковский горсовет переименовал улицу Новгородскую в честь покойного Главы УГКЦ Любомира Гузара

Ивано-Франковский городской совет переименовал улицу Новгородскую в честь бывшего Главы Украинской Греко-Католической Церкви Любомира Гузара.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на сессии городского совета.

Также решено присвоить Гузару звание «Почетного гражданина города Ивано-Франковск» (посмертно).

*Любомир Гузар (26 февраля 1933 - 31 мая 2017 гг.) - украинский религиозный деятель, патриарх-предстоятель Украинской Греко-Католической Церкви (2001-2011 гг.). Священник (с 1958 г.), епископ (с 1977 г.), кардинал (с 2001 г.). Верховный архиепископ Львовский (с 2001 г.), Киево-Галицкий (с 2005 г.), архиепископ-эмерит (с 2011 г.).