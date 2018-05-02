Папа Римский напомнил, что труд является основополагающей частью достоинства человека

Папа Римский 1 мая, когда РКЦ отмечает день святого Иосифа труженика, напомнил, что труд является основополагающей частью человеческого достоинства.

Об этом сообщает российские информагентство со ссылкой на микроблог Папы Римского в Twitter.

"Мы отмечаем день святого Иосифа труженика, помня о том, что труд является фундаментальным элементом достоинства личности", – написал понтифик.

Праздник святого Иосифа труженика, как покровителя всех трудящихся в 1955 году основал Папа Римский Пий XII, придав таким образом светскому празднику новое религиозное измерение. Иосиф труженик является для христиан образцом терпения и трудолюбия.