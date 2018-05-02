Папа Римский рассказал, почему журналистам следует брать пример со святого Обручника Иосифа

Фигура святого Иосифа Обручника, как пример для подражания для журналистов и работников сферы коммуникации, стала центральной темой речи Папы Римского, с которой он обратился к работникам католического итальянского издания «Avvenire», принимая их 1 мая, в день, когда католики чтят святого Иосифа, покровителя рабочих.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Святой Иосиф – это человек молчания. На первый взгляд может даже показаться, что он является противоположностью коммуникатору. Но в действительности, лишь заглушив шум мира и нашу собственную болтовню, начинается слушания, что является первой предпосылкой любой коммуникации», - сказал Папа.

Мастерскую святого Иосифа Обручника Папа сравнил с редакцией газеты «Avvenire», отмечая, однако, что современные технологические орудия труда полностью изменили как профессию журналиста, так и способ мышления, жизни, коммуникации, самосознания и взаимоотношений.

«Средства массовой информации дают нам потрясающие возможности для того, чтобы, благодаря нашему пастырскому служению, способствовать культуре встречи», – добавил он.

Объясняя, в чем заключается эта миссия Церкви, Папа Римский еще раз пригласил присутствующих перенестись мыслями в мастерскую святого Иосифа, «где коммуникация служит правде, красоте и общему благу». По его словам, в контексте безумной скорости информации, которая превышает человеческую способность осмысления и оценки, Церковь рискует поддаться влиянию культуры спешки и поверхностности. С одной стороны, плотник из Назарета может научить нас найти «здоровую медлительность, спокойствие и терпение», а его молчание напоминает нам, что все начинается со слушания. С другой стороны, он учит нас диалогу, что побеждает подозрение и страх.

Далее Папа процитировал слова своего предшественника Павла VI, которыми он обратился к работникам сферы общественных коммуникаций в 1971 году, отмечая, что «католические газеты не должны говорить о том, что поражает и привлекает читателей. Мы должны делать добро тем, кто слушает, мы должны учить их мыслить и оценивать».