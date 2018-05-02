Реставрацию костела Святой Троицы на Волыни завершат в 2020 году

07:24, 02 мая 2018
Католицизм
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/ volynnews.com

Об этом шла речь во время отчетной конференции Фонда культурного наследия в Варшаве, сообщает "Волинь24".

/ volynnews.com

Один из вопросов, который обсуждали на конференции, - финансирование реставрации костела Святой Троицы в Олыке.

На восстановление памятника архитектуры ХVII века поляки уже потратили несколько миллионов злотых. Это крупнейший реставраторський проект за пределами Польши.

/ volynnews.com

По словам председателя Фонда культурного наследия Михела Лащовски, открытие отреставрированного костела запланировано на 2020 год. В этом году здесь намерены сделать фасад, территорию вокруг костела и алтарь.

Костел-колегиат в Олыке – выдающийся барочный памятник сакральной архитектуры ХVII века, который на сегодня признан самым красивым римо-католическим храмом на Волыни.

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