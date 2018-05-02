Реставрацию костела Святой Троицы на Волыни завершат в 2020 году

Реставрацию костела Святой Троицы в поселке Олыка на Волыни поляки планируют завершить в 2020 году.

Об этом шла речь во время отчетной конференции Фонда культурного наследия в Варшаве, сообщает "Волинь24".

Один из вопросов, который обсуждали на конференции, - финансирование реставрации костела Святой Троицы в Олыке.

На восстановление памятника архитектуры ХVII века поляки уже потратили несколько миллионов злотых. Это крупнейший реставраторський проект за пределами Польши.

По словам председателя Фонда культурного наследия Михела Лащовски, открытие отреставрированного костела запланировано на 2020 год. В этом году здесь намерены сделать фасад, территорию вокруг костела и алтарь.

Костел-колегиат в Олыке – выдающийся барочный памятник сакральной архитектуры ХVII века, который на сегодня признан самым красивым римо-католическим храмом на Волыни.