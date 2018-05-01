В Уневской лавре состоялсь Всецерковное паломничество УГКЦ, посвященное распространению трезвости

В субботу, 28 апреля, в Уневской Святоуспенской лавре состоялась VII Всецерковное паломничество “Дорогой исцеления”, которое посвящено распространению добродетели трезвости.

На прощу собралось много верующих. Среди них были и те, которые непосредственно нуждаются в Божьей помощи в избавлении от страшного недуга пьянства, а также те, которые проживают вместе с ними (созависимые), сообщает "Католический обозреватель".

К паломничеству присоединилась и молодежь, которая не безразлична к своему будущему и ищет трезвых путей дальнейшей жизни, стремясь к Божьему благословению и милости.

Паломничество началось Божественной литургией, которую возглавил Митрополит Львовский Игорь Возняк. Во времени богослужений паломники имели возможность приступить к Исповеди и Причастию.

“Еще и еще раз повторяю за св. апостолом Павлом: “Не упивайтесь вином, ибо в нем распутство, а исполняйтесь Духом Святым”,- сказал митрополит.- Благо в нашей Церкви есть много способов наполняться именно Духом Святым – это Евхаристия, миропомазание, елео - и водоосвящения, святые мощи и святые места, вот как и эта Уневская лавра. Пользуйтесь этим, спасайте свои души, а не ищите себе погибели!”

Далее паломничество было поделено на три группы: зависимых, созависимых и молодежь. Каждый нашел себя там, где считал наиболее нужным и полезным.

После реколлекций состоялся запись в “Золотую книгу трезвости”, а в заключение был совершен молебен к Божией Матери, ее образу “Неупиваемая Чаша”, который был привезен из Тернополя. Священники соборно молились за всех паломников и весь украинский народ.