В Венгрии в католической церкви новый блаженный - жертва богоборческого режима

Отец Янош Бреннер, новый венгерский мученик, которого убили представители коммунистического режима, беатифицирован сегодня, 1 мая. Ему было всего 26 лет.

В Венгрии состоялась беатификация о. Янош Бреннера, жертвы коммунистического режима. Он погиб в 1957 году во время исполнения священнических обязанностей, пишет Vatican News.

«Он воспитывал молодежь для хорошей жизни в духе Евангелия, уважения к ближнему, помощи нуждающимся, укрепления согласия в обществе и гармонии в семьях. Его любили все - и взрослые, и молодежь. Однако это вызвало раздражение тогдашней коммунистической власти, она хотели иметь монополию на воспитание, которое было атеистическим и антихристианским», - так об о. Яноше Бреннере сказал сегодня префект Конгрегации по делам канонизации святых, который от имени Папы председательствовал на беатификации.

В интервью для Ватиканского радио кардинал Анджело Амато представил нового венгерского блаженного:

«Отец Янош Бреннер родился в городе Сомбатхей 27 декабря 1931 года и погиб мученической смертью 15 декабря 1957 года. Ему было всего 26 лет, а священником он был всего два года. В 1948 году получил должность цистерцинского новициата. Однако после преследования монашества, которое умышленно осуществлялось коммунистическим режимом, окончил семинарию в Сомбатхее. Получил священнический сан в 1955 году и работал викарием, обучая детей катехизису, - сказал кардинал Амато. - Еще маленьким мальчиком Янош хотел подражать св. Тарцизию, убитому в III ст., когда он нес больным Святое Причастие. Его мученичество очень подобно этому, древнему. В ночь на 14 декабря 1957 года парень, который раньше служил министрантом, попросил молодого священника преподать Таинство больных своему умирающему дяде. Отец Янош сразу пошел к его дому. Но то была засада. На него напали и нанесли более 30 ударов ножом. Священника нашли утром следующего дня. Его рука покоилась на Пресвятых Дарах. Его убийц так и не нашли и не наказали».

Кардинал Анджело Амато также напомнил, что в послевоенные годы в Венгрии царил суровый коммунистический режим, который преследовал Церковь. Монастыри были закрыты, монахи и монахини - изгнаны. Конгрегация имеет в распоряжении документы, которые свидетельствуют о более 1500 диеєцезиальных священниках и семинаристах и около 500 монахах и монахинях, заключенных и несправедливо осужденных на смерть.