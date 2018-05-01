Во львовском Гарнизонном храме УГКЦ состоялась презентация «Книги памяти»
16:09, 01 мая 2018Католицизм
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Во Львове состоялась презентация «Книги памяти» / city-adm.lviv.ua
Во львовском Гарнизонном храме в честь святых апостолов Петра и Павла УГКЦ 30 апреля состоялась презентация «Книги памяти», в которую вошли упоминания о 189 погибших военнослужащих из Львовской области.
Книга составленная Национальным военно-историческим музеем Украины по инициативе Министерства обороны, с целью сохранения памяти о военнослужащих, которые погибли во время проведения АТО на Востоке нашего государства на протяжении 2014-2017 годов, сообщается на сайте Львовского городского совета.
Тираж предназначен для бесплатной передачи семьям погибших военнослужащих.
Участие в презентации книги приняли военные капелланы, семьи погибших военнослужащих, военнослужащие, львовяне.
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