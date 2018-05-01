Во львовском Гарнизонном храме УГКЦ состоялась презентация «Книги памяти»

Во львовском Гарнизонном храме в честь святых апостолов Петра и Павла УГКЦ 30 апреля состоялась презентация «Книги памяти», в которую вошли упоминания о 189 погибших военнослужащих из Львовской области.

Книга составленная Национальным военно-историческим музеем Украины по инициативе Министерства обороны, с целью сохранения памяти о военнослужащих, которые погибли во время проведения АТО на Востоке нашего государства на протяжении 2014-2017 годов, сообщается на сайте Львовского городского совета.

Тираж предназначен для бесплатной передачи семьям погибших военнослужащих.

Участие в презентации книги приняли военные капелланы, семьи погибших военнослужащих, военнослужащие, львовяне.