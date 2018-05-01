Папа Римский призвал исследователей в области регенеративной медицины помнить об этике

Папа Римский призвал осознавать глубже этическую ответственность за человечество и за среду, в которой мы живем.

Об этом он сказал на аудиенции участников проходившего в Ватикане медицинского симпозиума «Unite to cure», посвященного регенеративной медицине, сообщает Радио Ватикана.

«Когда я вижу, что представители разных культур, сообществ и религий объединяют свои усилия и вступают на совместный путь, проводя исследования и действуя в пользу страдающих, я радуюсь, ибо человеческая личность становится местом встречи и местом единства», - подчеркнул Папа.

Он отметил, что прошедшая конференция рассматривала четыре аспекта: профилактику, восстановление, лечение и подготовку будущего.

Предупреждать заболевания означает «иметь дальновидный взгляд на человека и на среду, в которой он живет», пояснил Папа, добавив, что это особенно важно в отношении детей и молодежи, все больше подверженных риску, связанному с радикальными переменами в современной культуре.

Епископ Рима с одобрением высказался о научных исследованиях, отметив, что они должны все больше отвечать индивидуальным потребностям больного. С прогрессом человеческих знаний развиваются средства и изощренные технологии, которые глубоко воздействуют на живые организмы, сказал далее Папа Римский.

Истинная мерка прогресса – это благо каждого человека и всего человека, процитировал Папа Франциск “Populorum progressio” Павла VI.

Четвертый аспект прошедшей в Ватикане медицинской конференции – размышления о том, как подготовить будущее, благоприятное для каждого человека. Папа отметил, что для этого необходимо осознавать ответственность за людей и за все живые существа, рассматривая здоровье человека в более широком контексте, не только с точки зрения науки, но и с точки зрения охраны окружающей среды, учитывая также потребности тех, кто живет в неблагополучных общественно-культурных условиях, отрицательно влияющих на здоровье и ограничивающих доступ к лечению.