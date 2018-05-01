Во Львове готовятся к первому форуму молодежных лидеров и душпастырств Католических Церквей

С 8 по 10 июня во Львове будет проходить первый Всеукраинский форум молодежных лидеров и душпастырств Католических Церквей восточного и западного обрядов.

Цель этого уникального мероприятия ‒ развитие работы с молодежью РКЦ и УГКЦ, сообщает Католический Медиа-центр.

В рамках подготовки к XV Синоду епископов под лозунгом «Молодежь, вера и распознания призвания», который состоится в Риме в октябре 2018 года, Комиссии по делам душпастырства молодежи РКЦ и УГКЦ в Украине инициировали проведение совместного форума, посвященного проблемам молодежного служения в Церкви.

Католическая Церковь обоих обрядов в Украине имеет многолетний и эффективный опыт работы с молодежью. Поэтому подготовка к Синоду станет хорошей возможностью обобщить проведенную работу.

В мероприятии запланировано участие около 100 человек, ответственных за пастырство молодежи в католических диецезиях и епархиях, лидеров молодежных движений в Украине (духовных лиц и светских).

Программа форума включает в себя панельные дискуссии «Какой является молодежь, ее потребности и ожидания» и «Как Церковь на эти потребности и ожидания может ответить», модераторами которых будут известный богослов, социолог, тренер, общественный деятель Александр Доброер и о. Николай Мышовский, главный редактор журнала «CREDO».

Кроме того, совместная встреча Комиссий по делам душпастырства молодежи РКЦ и УГКЦ, Мессы в центральных католических храмах Львова, много общения в малых группах, встреча с епископами обоих обрядов, а также «Ярмарка организаций и движений», во время которой участники представят свой опыт.

Организаторы надеются, что мероприятие станет ежегодным и позволит наладить прочное сотрудничество между молодежными движениями и пастырями, сделать работу с молодежью в Католической Церкви Украины более эффективной и более плодотворной.