Кардиналы и епископы РКЦ обсудят вопрос о допущении к причастию не католиков

В понедельник, 30 апреля, в Ватикане сообщили о том, что 3 мая состоится встреча группы кардиналов и епископов из Германии с председателями и сотрудниками некоторых ведомств Римской Курии, посвященная вопросу возможного допущения к Святому Причастию не католиков в случае смешанных семей.

Как сообщает Радио Ватикана, во время пленарной встречи Немецкой Епископской Конференции, состоявшейся в конце февраля, иерархи утвердили проект пастырского документа о допущении в отдельных случаях к Причастию некатолических сторон смешанных супружеских пар, после тщательного распознавания путем диалога с настоятелем или уполномоченным им лицом. После этого семь архиепископов и епископов написали совместное письмо на имя кардинала Курта Коха, Президента Папского Совета по содействию единству между христианами, и архиепископа Луиса Ладарии, Префекта Конгрегации Вероучения.

В этом письме иерархи-подписанты обратились к Апостольской столице с просьбой объяснить, вопрос такого характера может решаться в рамках епископской конференции, а необходимо ли решение на уровне вселенской Церкви. Это необходимо для того, чтобы «избежать национальных исключений» в вопросе, который занимает центральное место «для веры и единства Церкви» и чтобы «путем экуменического общения прийти к универсальному, унитарному и выполнимому решению».