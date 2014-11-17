В Ивано-Франковске начали подготовку к проведению VI сессии Патриаршего Собора УГКЦ

14 ноября в помещении Ивано-Франковского архиепархиального управления состоялось заседание секретариата по подготовке проведения VI сессии Патриаршего собора на тему «Живая парафия - место встречи с живым Христом», который состоится в августе 2015 года в Ивано-Франковске.

Во время встречи, которую возглавил митр. прот. Олег Каськив, были обсуждены организационные вопросы, перспективы и ход проведения Собора.

Пресс-служба Ивано-Франковской архиепархии

*** В сентябре 2015 года в Ивано-Франковске будет проведена VI сессия Патриаршего Собора УГКЦ на тему «Живая парафия - место встречи с живым Христом».

В работе Собора примут участие делегаты из всех епархий УГКЦ, как из Украины, так и всего мира. «Собор продлится три дня. Запланированы выступления шести докладчиков и шести содокладчиков, доклады которых должны базироваться на Пастырском письме Блаженнейшего Святослава «Живая парафия - место встречи с живым Христом», показ шести видеороликов на эту тему и работа в шести группах».

По каноническому праву и решениям Главы УГКЦ и Синода Епископов УГКЦ, Патриарший Собор созывается раз в пять лет. Последняя сессия Собора состоялась в Бразилии 2010 года. В рамках подготовки к мероприятию в УГКЦ происходят епархиальные соборы.

Кроме этого, начал работу сайт Патриаршего Собора УГКЦ, на котором размещены новости о ходе епархиальных соборов УГКЦ, их постановления, официальные документы Патриаршего Собора и Кодекс об Патриаршем Соборе. Каждый верующий может подать свои предложения относительно хода Патриаршего Собора УГКЦ на тему «Живая парафия - место встречи с живым Христом», отправив письмо по адресу: sobor2015@ukr.net.