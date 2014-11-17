Папа Римский: Священной и неприкосновенной является каждая жизнь

Чем отличается настоящее, евангельское сочувствие от фальшивого сочувствия? Мыслями на эту тему поделился Папа Римский, встречаясь 15 ноября с представителями Итальянской Ассоциации Врачей Католиков по случаю 70-летия ее деятельности.

«Не существует сомнений относительно того, что в наше время научного и технического прогресса значительно возросли возможности физического исцеления, однако, в некоторых аспектах, как кажется, уменьшилась способность “заниматься” личностью, особенно тогда, когда она есть страдающей, хрупкой и незащищенной», - отметил Святейший Отец, подчеркивая, что «достижения науки и медицины» могут настолько приложиться к улучшению человеческой жизни, насколько «не будут отдаляться от этического корня этих дисциплин», и именно поэтому врачи католики осуществляют свою профессию «как общечеловеческую и духовную миссию».

По словам Папы, внимательность к человеческой жизни, особенно к тем, кто испытывает большие трудности, то есть, к больным, преклонному возрасту и детям, «глубоко включена в миссию Церкви». И поэтому она чувствует себя призванной участвовать в дискуссиях, предметом которых является человеческая жизнь, «представляя собственное видение, основанное на Евангелии». Ведь во многих сферах «качество жизни, в основном, связано с экономическими возможностями, благополучием, красотой и возможностью наслаждаться физической жизнью», забывая про другие измерения существования, которыми являются «отношения, духовный и религиозный».

«В действительности, в свете веры и разума человеческая жизнь всегда является священной и всегда - “качественной”. Не существует ни одной жизни, которая бы была священнее другой: каждая жизнь священна! Также как не существует жизни, качественно значущей от другой лишь учитывая большие средства, права, экономические или социальные возможности». И свидетельством того, что каждая жизнь является священной, неприкосновенной и любимой, ею должны заниматься католические врачи, обогащая профессиональные умения духом веры. «И если клятва Гиппократа обязывает вас всегда быть служителями жизни, то Евангелие побуждает к чему-то большему: любить его всегда и при любых обстоятельствах», - подчеркнул Святейший Отец.

По мнению Папы сегодня преобладающим способом мышления является «фальшивое сочувствие», то есть такое, «которое считает помощью побудить женщину к аборту, актом достоинства осуществления - эвтаназии, научным достижением - “изготовление” желанного ребенка, как право его иметь, чем принять его, как дар, или же использовать жизнь как лабораторный материал, с помощью которой, возможно, удастся спасать другие». Но евангельское сочувствие, это то, «которое сопровождает в минуты нужды, то есть, сочувствие Милосердного Самарянина, который увидел, преисполнился сочувствием, подошел и оказал конкретную помощь».

«Ваша врачебная миссия приводит к тому, что вы ежедневно имеете контакт с различными формами страдания: призываю вас брать их на себя, как “добрые самаритяне”, особой опекой окутывая преклонных возрастом, немощных и инвалидов», - призвал врачей-католиков Папа, признавая, что «верность Евангелию жизни, уважение к жизни, как к Божьему дару, иногда требует отважных решений, которые идут против течения», ведь живем во время, когда распространенными стали «эксперименты над жизнью», которые часто становятся «грехом против Бога Творца».

По материалам сайта "Радио Ватикана"