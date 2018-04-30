Папа Римский призвал посвятить май молитвам о мире в Сирии и во всем мире

Во вторник первого мая, в начале месяца, посвященного Богородице, Папа Франциск совершит паломничество в святилище Богоматери Божественной любви и будет молится о мире в Сирии и во всем мире.

Об этом сообщает Радио Ватикана.

«Мы будем читать Розарий, молясь особенно о мире в Сирии и во всем мире», - сказал Папа, призывая «объединиться духовно и продлить молитву Розария о мире на весь месяц май».

Папа Франциск часто рекомендует читать Розарий и уже несколько раз признавался: «Розарий - это молитва, которая всегда сопровождает меня по жизни. Это также молитва простых людей и святых... это молитва моего сердца».

Папа пояснил, что Розарий «является синтезом Божественного милосердия. В тайнах Розария вместе с Марией мы размышляем о жизни Иисуса, которая излучает милость Самого Отца. Мы радуемся Его любви и прощению, принимаем Его в чужих и нуждающихся, живем каждый день Его Евангелием».

Папа Франциск дарит всем людям, с которыми он встречается, четки Розария. Согласно преданию, эта простая и глубокая молитва родилась в XIII веке среди доминиканских монахов и всегда горячо поддерживалась Епископами Рима.