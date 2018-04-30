Полторы тысячи итальянских подростков приняли участие в «Белой ночи веры»

Вечером 25 апреля полторы тясячи подростков из Миланской архиепархии Католической Церкви вышли на улицы города Брешии, чтобы посвятить эту «Белую ночь веры» молитве, учительству Церкви и свидетельству жертв терроризма.

Главной темой «Белой ночи веры» стал призыв Папы Франциска к новым поколениям - «Взять на себя инициативу», в частности, проявлять внимание к ближним, укреплять дружбу со сверстниками и с младшими товарищами, делясь с ними радостными плодами Благой Вести, сообщает "Радио Ватикана".

Юношей и девушек сопровождали директор Федерации миланских ораториев о. Стефано Гуиди, руководители приходских молодёжных групп и епископ Брешии монс. Пьерантонио Тремолада, служивший ранее в Милане в департаменте душепопечения о молодёжи.

Всю ночь ребята ходили в группах по улицам города, участвуя в разных мероприятиях, проходивших в церквах и примечательных местах Брешии. Размышления и конференции были посвящены евангельскому рассказу святого Луки о том, как Иисус отправил на проповедь семьдесят два ученика, а также учению блаженного Папы Павла VI, который был родом из Брешии и в течение семи лет возглавлял Миланскую архиепархию.

На рассвете юные итальянцы приняли участие в Святой Мессе, которую для них совершил поместный генеральный викарий монс. Франко Аньези.