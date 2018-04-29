Польская медсестра стала святой Католической Церкви

Польская медсестра Анна Хшановска стала новой блаженной Католической Церкви.

Провозглашение новой блаженной произошло через 45 лет после ее смерти и через 20 лет после начала беатификационного процесса, сообщает "Радио Ватикана".

В церемонии провозглашения блаженной, кроме кардинала Анджело Амато, легата Папы Франциска, принимали участие кардиналы Марьян Яворски и Станислав Дзивиш, почти 40 епископов и свыше 250 священников.

Анна Хшановска, по словам кардинала Амато, учит нас склоняться над больными, помогая наиболее нуждающимся, в частности, тем, которых никто не видит, которые несут крест страданий в своих домах.

В собственной семье Анна усвоила глубокие христианские ценности, научилась трудолюбию и уважению к человеку, а также внимательности к бедным и страдающим. Это побудило ее выбрать профессию медсестры, сначала как благотворительную деятельность, а затем как настоящий христианский апостолат.

Анна Хшановска основала в Польше общественное и приходское опекунство больных, в частности, уход за убогими, одинокими и пожилыми больными в домашних условиях. Она установила стандарты современного ухода за больными, основой которого является не только облегчение физической боли, но духовная помощь, начала сеть домашнего ухода за неизлечимо больными, включая приходы с новыми, конкретными формами благотворительности.

Анна Елена Хшановска родилась в Варшаве 7 октября 1902 года. Получив диплом медсестры, Анна училась в Бельгии, Франции и США. Написала специализированные пособия, основала журнал «Польская медсестра» и Католическую Ассоциацию польских медсестер.

Во время нацистской оккупации Польши пережила потерю отца в концлагере, а потом смерть брата во время массовых расстрелов в Катыни. В военное время активно помогала беженцам, переселенцам, сиротам.

В течение нескольких лет она болела раком, но не оставляла своей миссии, а когда уже была прикована недугом к постели, то продолжала работать по телефону.

Анна Хшановска умерла 29 апреля 1973 года.

Чудо, которое открыло путь к признанию ее блаженной, случилось в Польше в 2001 году. Медсестра Зофия Шлендак-Холевіньска еще с 1950 года была знакома с новой блаженной. 2001 года, уже находясь в коме после инсульта вследствие разрыва аневризмы сосудов головного мозга, она чудесным образом исцелилась после того, как была отправлена новенна за ее здоровье, молясь о заступничестве Анны Хшановской. Зофия обрела полное физическое и интеллектуальное здоровье.