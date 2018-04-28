Папа Франциск встретился с жертвами сексуального насилия чилийских священников

Вчера, 27 апреля, Папа Франциск лично встретился с тремя жертвами сексуального насилия со стороны чилийских священников.

Официальных публикаций относительно содержания встреч не предусмотрено: приоритет Его Святости - выслушать пострадавших, просить у них прощения и почтить конфиденциальность разговоров, сообщает "Радио Ватикана".

«В этой атмосфере доверия и извинений за страдания Папа стремится дать приглашенным возможность говорить столько, сколько будет нужно, а потому нет ни фиксированных распорядков, ни заранее определенных тем», – рассказал директор пресс-центра Апостольской Столицы Грег Берк.

О встрече было объявлено в среду, 25 апреля. Тогда Грег Берк отметил, что Папа благодарен этим трем лицам за то, что они согласились на его приглашение, и хочет попросить у них прощения, разделить их боль, выразить свое чувство стыда и, прежде всего, «выслушать все их мнения о том, как предотвращать повторение таких недостойных поступков».