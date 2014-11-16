В Ватикане у собора Святого Петра установят душевые для бездомных

В понедельник 17 ноября в Ватикане начнутся работы по установке душевых для бездомных. Они будут располагаться под колоннадой собора Святого Петра, сообщает русская служба Радио Ватикана.

Инициатива принадлежит Папскому элемозинарию монсеньору Конраду Краевскому, который сразу же получил благословение Святейшего Отца. Идея польского иерарха уже воплотилась в жизнь в десяти римских приходах.

«Мы хотим вернуть достоинство этим людям, - поясняет монс. Краевский».

Папский элемозинарий пояснил, что люди, не имеющие крова над головой, часто не могут даже помыться т.к. общественных гигиенических служб в Риме практически не существует, а те, что находятся на вокзалах, как правило, платные.

«Мы являемся «скорой помощью» Папы Франциска, - комментирует монс. Конрад Краевский. - Наши деньги должны быть распределены по-евангельски. Душевые для бездомных - это благословение для всех нас, для нашего города. Это то, что мы можем сделать в нашей малости».