Во Львове началась региональная встреча общины Тэзе

Вчера во Львов начали прибывать паломники на региональную встречу Тэзе.

С 27 апреля по 1 мая во Львове будет проходить региональная встреча Тэзе. Для паломников во Львове подготовили специальные проездные билеты для общественного транспорта. Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор проектов БО «Фонд духовного возрождения» Елена Карнаух.

Львовян призывают помогать иностранцам добраться до пунктов назначения, в частности в коммуникации с водителями общественного транспорта.

«Друзья! Помогите водителям львовского транспорта "сохранять спокойствие", а участникам Тезе Львов 2018 добраться до пункта назначения, если вдруг станете свидетелями. Акция распространяется на все районы города и продлится с 27 апреля по 1 мая», – пишет Елена Карнаух.

Подробную программу региональной встречи Тэзе можно посмотреть здесь.