Мощи кардинала Йозефа Берана перезахоронили в пражском соборе Святого Вита по воле покойного

Гроб с останками кардинала Йозефа Берана, Пражского архиепископа, был перезахоронен 23 апреля в соборе Святого Вита. После торжественной мессы мощи поместили в специально созданный саркофаг.

Погребение в Праге было последней волей духовного и политического заключенного, которому чехословацкий коммунистический режим запретил возвращаться на родину. Беран прожил остаток жизни в изгнании в Ватикане, где и умер в 1969 году, сообщает портал "Around Prague".

Останки Йозефа Берана были привезены самолётом из Ватикана в ночь с пятницы на субботу 21 апреля. В Риме в папской гробнице в соборе Святого Петра пражский архиепископ покоился 49 лет. На родину ему запретили возвращаться после того, как в 1945 году он был выслан в Рим и назначен кардиналом в Ватикане. Весь остаток жизни он желал быть похороненным в Чешской Республике. Окончательное решение о репатриации останков кардинала на родину принял Папа Римский Франциск в начале этого года. С 1998 года Чешская католическая церковь вела процесс беатификации Берана.

Для погребения Йозефа Берана был сделан специальный каменный саркофаг. Только сама его крышка весит почти полторы тонны. В подготовленный каменный свод в собор её поместили с помощью крана.

В своей проповеди Пражский архиепископ и кардинал Доминик Дука упомянул о выступлении Берана на революционном втором Ватиканском соборе. Многие историки церкви называют его самым важным за время римской ссылки Берана. В своей речи он призывал католическую церковь уважать свободу и волю каждого человека.