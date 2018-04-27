В Мексике убили второго за неделю католического священника

Священник Хуан Мигель Контрерас Гарсия, которому было 33 года, скончался от огнестрельных ранений в пятницу, 20 апреля, недалеко от церкви св. Пио из Пьетрельчины, Гвадалахара, штат Халиско.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на издание британских католиков "Catholic Herald".

Убийство Контрераса является уже вторым по счету убийством священника в Мексике, происшедшим менее чем за неделю: Рубена Алькантара Диаза, судебного викария епархии Изкалли в городе Куаутитлен, убили в церкви 18 апреля.

Генеральная прокуратура штата Халиско сообщила, что, по данным расследования, на Контрераса напал мужчина, который «зашел в сакристию церкви и сразу же напал на жертву, а потом сбежал, используя компактное транспортное средство».

Как сообщили в прокуратуре, Контрерас исповедовал верующих в момент, когда к нему подступил убийца.

Убийство Контрераса увеличило общее количество священников Католической Церкви, убитых в Мексике за последние шесть лет, до 23 человек.

Епископ Альфонсо Миранда, генеральный секретарь Конференции мексиканских католических епископов, выразил соболезнования в Твиттере по поводу гибели Алькантара Диаза и «всех жертв огромного насилия в Мексике».