Папа Франциск призвал участников «Большой Двадцатки» принять конкретные решения для преодоления кризиса в мире

Накануне саммита «Большой двадцатки», который в конце недели соберется в Австралии, Папа Франциск написал послание на имя Премьер-министра Австралии Тони Аббота, в котором призвал участников встречи не ограничиваться пустыми декларациями, но принимать конкретные решения, которых требует развивающийся кризис в мире. Об этом сообщает сайт Радио Ватикана.

По словам Главы Католической Церкви, не следует ограничиваться статистиками, помня о том, что за словами и цифрами стоят люди, семьи, безработные, бедные, беженцы и мигранты.

Существует также потребность в неотложных решениях, касающихся борьбы с терроризмом, незаконной торговлей, финансовыми злоупотреблениями, разрушением окружающей среды. Это требует со стороны глав государств и правительств глобального согласия и политического видения, которое не закрывает глаза на ситуацию страдания.

«Хочу попросить глав государств и правительств" двадцатки ", - пишет Папа, - не забывать, что за этими политическими и техническими дискуссиями стоят многочисленные человеческие жизни, и будет очень обидно, если эти дискуссии останутся на уровне чисто базовых деклараций». Ведь слишком много людей страдает от недоедания, роста безработицы, в частности среди молодежи, из-за роста общественного исключения, которое ведет к содействию криминальной деятельности и питает терроризм.

По мнению Главы Католической Церкви, неотложным является также «усилия в сфере воспитания» и все яснее осознание того, «что религию нельзя использовать как путь для оправдания насилия». Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке вновь поднимает вопрос о «ответственность международного сообщества за защиту людей и народов от нападок на права человека и от полного неуважения к гуманитарному праву».