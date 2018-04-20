Ватикан отверг предложение о допуске к причастию протестантских супругов католиков

Святой Престол отверг предложение либеральных германских епископов о допуске протестантов к причастию: предлагалось допускать к нему протестантского супруга (или супругу) католика.

Как сообщает "Седмица", Конгрегация доктрины веры, старейшая и главная из девяти конгрегаций Римской курии, в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой морали и вероучения, проповедуемого Римско-католической церковью, направила письмо Папы Франциска в поддержку ряда германских епископов из Баварии, которые не согласны с мнением Конференции германских епископов о допуске к причастию протестантского супруга (или супругу) католика, как подтверждают сразу несколько католических служб новостей.

Источники в Ватикане сообщают, что архиепископ Луис Ладариа, нынешний префект Конгрегации доктрины веры, составил ответное письмо несогласным баварским епископам, и оно было утверждено Папой. «Письмо отвергает предложение ряда германских прелатов [о допуске к причастию]» – сообщил анонимный источник в Германской католической церкви в своем интервью изданию NCR, добавив, что в этом вопросе «нет никаких расхождений» в позициях архиепископа Ладария и кардинала Герхарда Мюллера.

Ватикан своим письмом поддержал позицию семи германских епископов во главе с кардиналом Райнером Воэлки из Кельна, которые направили в КДВ в прошлом месяце свое несогласие с предложением Конференции епископов о допуске к причастию некоторых протестантов, состоящих в браке с католиком (или католичкой). Это предложение, по их мнению, противоречит доктрине католической веры, подрывает единство церкви и выходит за пределы полномочий Конференции епископов .

Прения по этому вопросу разгорелись после того, как Конференция германских епископов единогласно одобрила в феврале этого года пастырское наставление для протестантского супруга (или супруги) католика. В этом наставлении указывается, каким образом и на каких условиях таковой супруг может причащаться в католическом храме. Епископы в наставлении указывают, что к причастию может допускаться тот из протестантских супругов, кто «серьезно пересмотрел» свои убеждения с помощью пастора или иного духовного лица, «утвердился в католической вере», хочет положить конец «серьезным духовным страданиям» и «желает утолить жажду причастия».