Папа Римский рассказал верующим о том, каким должен быть пастырь в Церкви

Каким должен быть пастырь в Церкви? Ответы на эти вопросы в свете Слова Божьего искал Папа Франциск в своем поучении, произнесенном на площади Святого Петра в Ватикане 12 ноября, во время общей аудиенции.

Папа Римский, прежде всего, указал на Послание святого Павла к своим ученикам Тимофею и Титу, в которых апостол описывает, каким должен быть каждый христианин в Церкви, а в частности, епископы, священники и диаконы.

«Красноречивым является то, что наряду с одаренностью, которые касаются веры и духовной жизни, которых нельзя обойти и они являются сутью жизни, перечисляются также и чисто человеческие качества: гостеприимство, умеренность, терпение, кротость, надежность, доброта сердца» - отметил Папа, добавив, что эти характеристики являются «азбукой и грамматикой любого служения», а особенно - епископа, священника и диакона, ибо без них невозможно выполнять служение».

«Осознание того, что все является даром, благодатью, помогает пастырю также не поддаваться искушению ставить себя в центр внимания и доверять исключительно своим силам, - продолжал Папа. - Это соблазны тщеславия, гордости, самодостаточности, чванства. И беда, если епископ, священник или диакон будет думать, что все знает, что имеет правильные ответы на все вопросы, и ни в ком не нуждается».

Как отметил Папа Римский, «осознание того, что он первый является адресатом Божьего милосердия и сострадания, должно побудить служителя Церкви всегда быть смиренным с другими».

По материалам сайта "Радио Ватикана"