Патриарх Халдейской католической церкви Ирака призвал не делить людей по религиозным признакам в личных документах, считая, что деление граждан по различным признакам только подогревает конфликты и войны в стране.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на christiantoday.

Луис Рафаэль Сако (Louis Raphael Sako), патриарх Халдейской католической церкви, заявил, что правительство Ирака должно прекратить практику указания религии граждан в их личных документах. Это заявление прозвучало на конференции по вопросам гражданства в Париже. Патриарх, по информации иракского издания Kurdistan 24, подчеркнул, что в стране и без того существует множество линий раздела граждан и причин для внутренних конфликтов, несмотря на победу над террористами, о чем было широко заявлено еще в декабре прошлого года.

«Прошло уже девять месяцев после завершения битвы за Мосул и поражения джихадистов ИГ в Ираке, но наша страна все еще поражена чумой противоречий, – отметил в своей речи патриарх. – Среди иракцев сильны стремления к преодолению нашего отставания от современности, все они хотят «перевернуть страницу» в истории войн и расколов. Очень многие хотят покончить с расколом людей по вере, поскольку он все больше входит в противоречие с понятиями гражданства и прав человека».

«Иракское общество все еще глубоко расколото по племенным, этническим, религиозным и культурным признакам, – подчеркнул патриарх. – И потому будущее Ирака заключается только в гражданстве как главном и всеобщем понятии. Гражданство – то единственное и главное, что объединяет всех нас. Именно под его кровом найдет себе защиту каждый из нас, независимо от этнической или религиозной принадлежности».

Понятие гражданства поможет нам положить конец дискриминации и отверженности, сделает нас всех равными, как в демократических западных странах, – развил свою мысль патриарх. – Гражданство означает, что нет более религиозного или этнического большинства и меньшинства, исчезает само понятие меньшинства. Статус гражданина означает, что каждый равно защищен, ибо его права гарантированы законом – единым для всех».

Патриарх посетовал, что многие века в Ираке проводилась политика дискриминации меньшинств в целом и христиан в особенности, а потому сотни тысяч христиан вынуждены были бежать из страны, как только власть в ней на время захватили фанатики. «Хочу напомнить, что в нынешних школьных учебниках нет ни малейших упоминаний о нашей религии, о ее огромном вкладе в историю и культуру нашей страны, – пожаловался патриарх. – Нет ничего о плодах нашего труда, которыми мы щедро делились с нашими мусульманскими братьями и взращивали для нашей страны».