Более 100 священников РКЦ из Милана совершают паломничество по святым местам Киева

С 16 по 20 апреля в Киеве проходит паломничество более ста миланских священников во главе с архиепископом монс. Марио Дельпини.

Как сообщает Радио Ватикана, молодые амвросианские пресвитеры являются членами Священнического института Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. В программе поездки - молитвы и духовные размышления в столичном кафедральном соборе Святого Александра, в монастыре капуцинов, в новом грекокатолическом соборе, а также в православных святынях - Киево-Печерской лавре и в древнем соборе Святой Софии.

Священники уже встретились с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, и теперь их ожидают встречи с апостольским нунцием монс. Клаудио Гуджеротти, с католическими епископами латинского обряда Виталием Кривицким и Эдуардом Кавой, с грекокатолическим архиепископом Святославом Шевчуком, с иерархами Православной Церкви.

Паломничество проходит под девизом «Поиск духовности гостеприимства» и входит в программу духовной подготовки молодых итальянских священников.

В интервью корреспонденту «Vatican News» руководитель Священнического института Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии о. Андреа Реголани отметил:

«Мы были в Польше, в Сараево, на Сицилии по следам о. Пино Пульизи. Всякий раз мы ищем те места, которые помогают молодым амвросианским священникам узнать новые церковные реалии. В этом смысле паломничество в Украину, безусловно, станет для них прекрасной возможностью, учитывая, что здесь сосуществуют Католическая Церковь латинского обряда, Грекокатолическая и Православная Церкви».