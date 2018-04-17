В Филадельфийской архиепархии УГКЦ в США произошли изменения

Папа Франциск принял отречение от власти, которое представил Архиепископ-митрополит Филадельфийский УГКЦ Стефан Сорока, назначив Апостольским Администратором вакантной резиденции владыку Андрея Рабия, прежнего Епископа-помощника Филадельфийской архиепархии.

Как сообщает "Радио Ватикана", владыка Андрей Рабий родился 1 октября 1975 году во Львове (Украина). Переехав в США, очень хорошо приспособился к местным условиям. Священническое образование получил в украинской Семинарии святого Иосафата в Вашингтоне. В 1999 году получил степень бакалавра философии в Католическом университете Америки, в 2002 году – степень магистра богословия в Доминиканском богословском институте в Вашингтоне, а в 2008 году – лицензиат канонического права в Католическом университете Америки.

8 августа 2017 года Папа Франциск назначил его епископом-помощником Филадельфийской архиепархии, предоставляя ему титулярный двор Германициани (Germaniciana).

Епископская хиротония состоялась 3 сентября 2017 года в архикафедральном соборе святого Юра во Львове. Главным святителем был Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав Шевчук, а сосвятителями архиепископ-митрополит Филадельфийский Стефан Сорока и епископ Эдмонтонской епархии в Канаде Давид Мотюк.