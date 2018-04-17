Документальий фильм о Папе Римском покажут на Каннском кинофестивале

Документальий фильм про Папу Франциска не только выйдет на экран в немецком кинопрокате в июне, но будет также показан на Каннском кинофестивале в этом году.

Новый фильм Вима Вендерса "Папа Франциск - человек своего слова" будет показан на Каннском кинофестивале, который пройдет 8-19 мая. Документальный фильм о Папе выйдет 14 июня в немецкоязычных регионах в кинотеатрах. Вендерс, ставший известным после таких фильмов, как "Париж, Техас", "Небо над Берлином" и "Клуб Буэна Виста", происходит из католической семьи. В молодом возрасте он хотел стать священником и является почетным доктором теологии, сообщает "Седмица".

Фильм, снятый Ватиканским Телецентром и кинокомпанией «Focus Features», представляет Святейшего Отца, который ведет диалог с сообществами людей различных вероисповеданий и культур. По случаю 5 годовщины понтификата Папы Франциска на портале VaticanNews обнародован трейлердокументального фильма.

В центре документальной ленты, которая является плодом редкого сотрудничества с Ватиканом, есть идеи и послания Папы Франциска. Фильм рассказывает о работе над реформами и содержит ответы Святейшего Отца на главные глобальные вызовы современного мира, такие как смерть, социальная справедливость, иммиграция, экология, неравенство, материализм и роль семьи.