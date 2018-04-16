Глава УГКЦ освятил в Славутиче новый храм

Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав 15 апреля 2018 года освятил в городе Славутич храм, возведенный в честь иконы Матери Божьей Неустанной Помощи.

По словам архиерея, этот храм приобретает особое значение, когда мы всматриваемся в общину города Славутича, сообщает информационный ресурс УГКЦ.

«Это город, – отметил проповедник, – носит в своем сердце и своем теле раны. Речь идет о ранах, возможно, одной из крупнейших техногенных катастроф человечества ХХ века. Слово «Чернобыль» сегодня даже не переводят на другие языки».

«Мы знаем, что город Славутич и сегодня связан с Чернобыльской атомной электростанцией, поскольку многие жители до сих пор работают на электростанции. Это город ликвидаторов, которые по сей день носят на своем теле, здоровье раны этой большой беды», – рассказал духовный лидер греко-католиков. «Где, как не в Славутиче, сегодня можно коснуться ран воскресшего Христа?!» – считает Блаженнейший Святослав.

По мнению Предстоятеля, сегодняшнее событие откроет еще лучше для жителей Славутича доступ к источнику жизни. «Думаю, еще лучше и проще можно будет жителям города услышать Божье Слово, Слово Божественного Евангелия в храме. Но самое главное – причаститься Святых Таинств Тела и Крови нашего воскресшего Спасителя», – добавил архиерей.

После окончания освящения храма верующие и жители Славутича вместе помолились на Панихиде по жертвам аварии на Чернобыльской АЭС у Мемориала Героям Чернобыля.