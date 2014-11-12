Папа Римский призвал прощать всегда, «даже семь раз в день»

Каждый христианин, каким бы ни было его призвание, должен всегда уметь прощать и никогда не идти на соблазн, потому что он разрушает веру. Об этом говорил Папа Франциск, комментируя библейские чтения во время Святой Мессы, которую он 10 ноября возглавил в часовне Ватиканской резиденции «Дом святой Марты».

Иисус, пользуясь строгими словами, решительно осуждает тех, которые дают соблазн, уча, что тому, кто становится причиной падения ближнего, лучше привязать себе к шее жерновой камень и броситься в море. Соблазн, по словам Папы, означает на словах признавать один стиль жизни, мол, «я христианин», но вести себя как язычник. Ведь лучшим признанием веры является свидетельство жизни.

«Сколько-то раз нам приходилось слышать, что кто-то говорит: Я не хожу в Церковь, потому что лучше быть честным дома, чем вести себя так, как те, что ходят в церковь, а потом вытворяют то или иное... Вражда разрушает веру, и поэтому Иисус настолько суров» , - заметил проповедник, добавляя, что это может постигнуть каждого из нас.

Одновременно, Христос учит, что каждый из нас должен уметь прощать, прощать всегда, «даже семь раз в день», когда тот, кто плохо поступил с нами, раскаявшись, просит прощения. Впрочем, как подчеркнул Папа, «христианин, который не умеет прощать, дает соблазн».

«Мы должны прощать, - объяснил он, - потому что сами являемся искупленными. Об этом говорится в молитве “Отче наш”, в которой Иисус нас этому научил. И это невозможно понять с помощью человеческой логики». По словам Папы Римского, человеческая логика «ведет к непрощению, к мести, ненависти и разделениям», а неумение простить разрушило многочисленные семьи, отдалило детей от родителей, мужа и жену.

Как отметил далее проповедник, в этом контексте становится понятным, почему ученики, услышав эти наставления, обратились к Иисусу с просьбой скрепить их веру. «Без веры невозможно жить без вражды и всегда прощать», - сказал Папа, вспомнив, что вера является Божьим даром, о котором следует просить, ведь ее невозможно получить только с помощью книг или участием в конференциях».

Сайт Радио Ватикана