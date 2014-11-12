В Люблине митрополиты УГКЦ и РКЦ возглавят молитву примирения между украинским и польским народами

12 ноября Митрополичья семинария в Люблине, в рамках празднования 300-летия основания, организует встречу греко-католических выпускников. Семинария на протяжении последних 50 лет является местом встречи Восточной и Западной традиций. В помещении семинарийского храма будет произнесено доклады о сосуществовании двух обрядов и народов: польского и украинского.

Основной частью празднования будет Архиерейская Божественная Литургия Иоанна Златоустого. Молитву возглавят Глава Греко-Католической Церкви в Польше - архиепископ Иван Мартиняк и Митрополит Перемышльско-Варшавский, архиепископ - Станислав Будзик, Митрополит Люблинский.

«Через покровительство св. Иосафата Кунцевича мы молиться за упокой и примирение между украинским и польским народами», - отмечает о. Стефан Батрух, настоятель греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Люблине, пастырь украинской молодежи в Люблинском Католическом университете. - Юбилейная встреча будет поводом для еще большей открытости на разные традиции в одной Церкви и благодарности за следующие поколения греко-католических выпускников Люблинской семинарии, которые разбросаны по всему миру», - отмечает о. Стефан

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