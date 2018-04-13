Папа Римский возглавил открытие передсинодального заседание по вопросам Амазонии

Утром 12 апреля Папа Франциск открыл первое передсинодальне заседание Передсинодального Совета по вопросам Амазонии, в котором приняли участие 18 членов Совета и 13 экспертов.

Передсинодальный Совет готовит Специальную Ассамблею Синода Епископов, посвященную Амазонии, которая состоится в Риме в октябре 2019 года под лозунгом: «Амазония: новые пути для Церкви и интегральной экологии», сообщает Радио Ватикана.

Папа отметил, что хотя он объявил созыв Синода в Риме, его приготовление началось 19-20 января этого года в Пуэрто Мальдонадо во время его Апостольского визита в Перу.

Кардинал Лоренцо Балдиссери, Секретарь Синода Епископов, назвал регион тропических дождевых лесов Амазонки садом огромных богатств и природных ресурсов, родиной коренных народов с собственной историей и уникальным лицом. Он указал также и на угрозы, связанные с расхищением природных богатств региона.

Во время заседания выступил отец-салезиянин Жустино Резенде из амазонского племени тужука в Бразилии, представляя автохтонное население региона. Он поблагодарил Папе и Католической Церкви за внимание к Амазонии и ценный вклад в развитие этих земель.

«Мы, коренные народы услышали Евангелие от других, – сказал он, – а теперь и сами его возвещаем. Мы будем стараться способствовать духовному обогащению нашей Церкви».