Папа Римский выразил соболезнования о жертвах авиакатастрофы в Алжире

Папа Франциск направил телеграмму соболезнований на имя главы Католической Церкви Алжира монс. Поля Дефаржа в связи с авиакатастрофой в этой африканской стране.

Катастрофа унесла жизни 257 человек - военных и гражданских лиц, сообщает Радио Ватикана.

В послании за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает сочувствие родным и семьям погибших и вверяет души усопших Божьему милосердию. Папа возносит молитвы о спасателях и испрашивает дары Божьего благословения и утешения для всего алжирского народа.