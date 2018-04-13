Папа Римский выразил соболезнования о жертвах авиакатастрофы в Алжире

14:12, 13 апреля 2018
Католицизм
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Папа скорбит о жертвах авиакатастрофы в Алжире / Reuters

Катастрофа унесла жизни 257 человек - военных и гражданских лиц, сообщает Радио Ватикана.

В послании за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает сочувствие родным и семьям погибших и вверяет души усопших Божьему милосердию. Папа возносит молитвы о спасателях и испрашивает дары Божьего благословения и утешения для всего алжирского народа.

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