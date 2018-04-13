Папа Римский выразил соболезнования о жертвах авиакатастрофы в Алжире
14:12, 13 апреля 2018Католицизм
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Папа скорбит о жертвах авиакатастрофы в Алжире / Reuters
Папа Франциск направил телеграмму соболезнований на имя главы Католической Церкви Алжира монс. Поля Дефаржа в связи с авиакатастрофой в этой африканской стране.
Катастрофа унесла жизни 257 человек - военных и гражданских лиц, сообщает Радио Ватикана.
В послании за подписью государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина Святейший Отец выражает сочувствие родным и семьям погибших и вверяет души усопших Божьему милосердию. Папа возносит молитвы о спасателях и испрашивает дары Божьего благословения и утешения для всего алжирского народа.
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