На Прикарпатье нашли подпольный храм УГКЦ советских времен (фото)

В заброшенном доме пасечника Ивано-Франковской области нашли подпольное помещение Украинской Греко-Католической Церкви советских времен.

О находке в Майдановском лесничестве рассказал на своей странице в Facebook монах-судит Юстин Бойко, сообщает "Zaxid.net".

Секретную церковь нашел брат отца Юстина. Теперь братья Бойки намерены самостоятельно восстановить это уникальное и памятное здание.

По его данным, маленькая церковь в обычном доме действовала на протяжении 1970-1990-х годов. Священнослужитель смог заниматься религией, поскольку официально занимал должность пасечника.

«На фото дом пасечника. А на самом деле это был центр подпольной Церкви, в котором действовал исповедник веры о. Михаил Косило. Официально он действовал как пасечник Делятынского лесокомбината. Именно эта профессия позволяла ему и официально работать на работе, и быть полноценным священником УГКЦ», - написал Юстин Бойко.