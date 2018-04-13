Апостольский Престол выступил против использования «роботов-убийц» на войне

Использование смертельного автоматического оружия, так называемых роботов-убийц, делает войну еще более бесчеловечной: в отличие от дронов, этот вид оружия не управляется человеком дистанционно, а следует предварительно заданному алгоритму.

Об этом заявил представитель Св. Престола в ООН в Женеве архиепископ Иван Юркович. По его словам, любая техника должна быть совместима с «верной концепцией человека», сообщает "Радио Ватикана".

«Каждое вооруженное вмешательство должно быть тщательно взвешено, и каждый раз необходимо проверить его законность, допустимость и соответствие поставленным целям: они также должны быть законными с этической и правовой точки зрения», - напомнил монс. Юркович, отметив, что эта задача становится все сложнее и не может быть доверена машинам, «неспособным разрешать нравственные дилеммы».

Делегация Апостольского Престола утверждает о необходимости сосредоточить дискуссию о роботизации и «дегуманизации» войны вокруг принципа «антропологического непротиворечия». Автоматическое оружие не может быть нравственно ответственным субъектом, принимающим этические решения, сложность которых выходит за рамки установленной программы.

Это относится, например, к поражению гражданских объектов с целью достижения военных успехов. Использование роботов, добавил монс. Юркович, обозначает также «недоверие к человеку», в то время как «международной безопасности и мира можно достичь не гонкой вооружений, а культурой диалога и кооперации».