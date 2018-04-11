В Ватиканских музеях проведут внеурочные экскурсии на рассвете

Посетители Ватиканских музеев смогут увидеть бесценные исторические экспонаты с первыми лучами солнца: музеи Папы Римского откроют свои двери в 6 часов утра.

Как сообщает "Радио Ватикана", внеурочные экскурсии для небольших групп будут начинаться в тишине и сумраке с церемонии открытия многочисленных дверей и включения света в музейных залах. На интернет-сайте Музеев Ватикана опубликован видеоролик, в котором красочно описано это нововведение, получившее название «С добрым утром, Ватиканские музеи!».

Специальный музейный служитель - «clavigero» (ключник) - будет сопровождать самых ранних посетителей со связкой старинных ключей и торжественно откроет перед ними многочисленные двери, одну за другой: монументальный вход, священные врата Сикстинской капеллы, Атриум Четырёх ворот, двери на Лестницу Симонетти, древний проход в Музей Пио-Клементино, двери в Галереи канделябров, гобеленов и географических карт, в Станцы Рафаэля, на Лестницу Святого Папы Пия V.

Для участия в этой особенной экскурсии нужно сделать предварительный заказ, отправив электронное письмо на адрес, указанный на официальном сайте.

Первых посетителей Музеев будет сопровождать специальный экскурсовод, уполномоченный Государством Градом Ватикан, а в конце маршрута их будет ждать завтрак в кафетерии, расположенном на территории ватиканского Двора Сосновой Шишки (Cortile della Pigna).

Туристы, которые захотят углубить свои знания о Музеях Папы Римского, смогут посетить другие выставочные залы за отдельную плату.