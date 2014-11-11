В Брюховичах проходит встреча католических епископов Украины

10 ноября во Львовской высшей духовной семинарии святого Иосифа в Брюховичах начались ежегодные реколлекции католических епископов обоих обрядов Украины.

В этом году они продлятся до 14 ноября. Духовные науки проведет епископ-помощник Одесско-Симферопольской диецезии РКЦ Яцек Пиль.

После реколлекций запланирована рабочая встреча римо - и греко-католических архипастырей, на которой будут обсуждаться вопросы христианской семьи, что было начато на Синоде Епископов в Риме в октябре этого года. А в завершение католические епископы латинского обряда встретятся на XLIV Конференции Римо-Католических Епископов Украины (РКЕУ).

diocese-lviv.org