На Львовщине состоялась встреча Салетинов Восточной Европы

Встреча Округа Восточной Европы Миссионеров Салетинов Матери Божьей Милосердия состоялась 4-5 апреля в Буске на Львовщине.

Встреча состоялась при участии нового провинциала отца Гжегожа Земброния MS. Об этом сообщает сайт Миссионеров Салетинов.

Встреча началась совместной утренней молитвой и завтраком. После двух рабочих заседаний салетины приняли участие в Мессе в Буском храме. После ужина состоялось третье рабочее заседание и рекреация, которая закончила первый день встречи.

Второй рабочий день начался с молитвы и Евхаристии. После завтрака состоялось четвертое – последнее – рабочее заседание. Обед и короткий отдых завершили встречу.