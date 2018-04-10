На Львовщине состоялась встреча Салетинов Восточной Европы
19:48, 10 апреля 2018Католицизм
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На Львовщине состоялась встреча Салетинов Восточной Европы / saletyni.org
Встреча Округа Восточной Европы Миссионеров Салетинов Матери Божьей Милосердия состоялась 4-5 апреля в Буске на Львовщине.
Встреча состоялась при участии нового провинциала отца Гжегожа Земброния MS. Об этом сообщает сайт Миссионеров Салетинов.
Встреча началась совместной утренней молитвой и завтраком. После двух рабочих заседаний салетины приняли участие в Мессе в Буском храме. После ужина состоялось третье рабочее заседание и рекреация, которая закончила первый день встречи.
Второй рабочий день начался с молитвы и Евхаристии. После завтрака состоялось четвертое – последнее – рабочее заседание. Обед и короткий отдых завершили встречу.
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