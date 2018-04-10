Умер почетный сиро-католический патриарх Игнатий Петр VIII

Почетный сиро-католический патриарх Игнатий Петр VIII скончался 4 апреля в Иерусалиме на 88-м году жизни.

Иерарх возглавлял католическую общину восточного обряда в 2001-2008 годах, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на Cath.ch.

Будущий патриарх – в миру Грегуар-Пьер Абдель-Ахад – родился в Алеппо в 1930 году. Поступив в бенедиктинскую семинарию свв. Ефрема и Бенедикта в Иерусалиме, он был вынужден покинуть Святой град после арабо-израильских войн 1948-1949 и продолжил образование в семинарии Шарфет в Хариссе (Ливан).

В 1954 в Бейруте он был рукоположен в сан священника.

Став преподавателем семинарии Шарфет, молодой священник подготовил к изданию «Аль-Далил аль-Хади» - справочник по литургике, молитвам и богослужебным песнопениям.

В 1965 он был назначен настоятелем прихода св. Иосифа в Вифлееме, где он, в частности, окормлял перемещенных лиц, вынужденных покинуть родные места в результате арабо-израильской войны 1967 года. Он также основал в Вифлееме ясли и общежитие для паломников.

В 1979 отец Абдель-Ахад был назначен патриаршим викарием в Святой Земле. На этом посту он завершил строительство новой сиро-католической церкви св. Фомы, заменившей старую, разрушенную в ходе арабо-израильской войны.

В 1991 году он был назначен патриаршим экзархом Иерусалима, в 1997 – хиротонисан во епископа.

В 2001, после того как патриарх Игнатий Дауд был назначен кардиналом-префектом конгрегации Церквей восточного обряда и уехал в Рим, епископ Абдель-Ахад был избран главой сиро-католической Церкви и взошел на патриарший престол под именем Игнатия Бутроса (Петра) VIII.

За годы патриаршего служения иерарх много потрудился на организацией церковной жизни в Ливане – в частности, при нем было начато строительство церкви Фатимской Богоматери в Джунии, что в 20 км к северу от Бейрута. Этот храм был завершен в октябре прошлого года.

В 2008 году патриарх Игнатий Петр VIII ушел на покой.

В соответствии с завещанием патриарха, он был похоронен в Вифлееме. Погребение состоялось 9 апреля.