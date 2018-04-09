В Бердичеве освятили гробницу босых кармелитов

В Бердичеве на городском кладбище в канун Воскресенья Божьего Милосердия состоялась Служба Божья по умершим и освящение гробницы босых кармелитов.

Свершили Службу Божью братья босые кармелиты, которые служат во Всеукраинском санктуарии Матери Божьей Святого Скапулярия, сообщает "Католический Медиа-центр".

Возглавил Литургию отец Христофор Урбански OCD, а произнес проповедь настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Рафаил Мишковский OCD. На Литургии присутствовали братья босые кармелиты, которые служат в Бердичеве во главе с отцом Юзефом Кухарчиком OCD, делегатом провинциала Краковской провинции Ордена Босых Кармелитов в Украине.

По завершению литургии торжественная процессия отправилась к гробнице босых кармелитов, которая расположена на центральной аллее кладбища. Недавно было завершено строительство этой гробницы, где будут хоронить братьев босых кармелитов. В центре гробницы расположен герб Ордена Босых Кармелитов, а под ним слова известной святой и Учителя Церкви, босой кармелитки святой Терезы от Младенца Иисуса – «Я не умираю, я вхожу в жизнь».

Сейчас в этой гробнице похоронен отец Олег Кондратюк OCD, бердичевлянин, известный реколекционист, автор серии передач на Радио Мария, который отошел ко Господу 24 марта 2015 года.

Обряд освящения провел отец Рафаил Мишковский OCD, а в завершение все присутствующие помолились Коронку о Божьем Милосердии ко всем умершим.