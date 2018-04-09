Папа Римский поздравил православных и греко-католиков с Пасхой

10:09, 09 апреля 2018
Католицизм
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Папа Римский / ru.sputnik.az

Как сообщает Радио Ватикана, Папа поздравил верующих в воскресенье, 8 апреля, во время богослужения на площади Святого Петра.

Папа Римский отметил, что поздравляет братьев и сестер из восточных церквей, которые празднуют Пасху согласно юлианскому календарю.

«Пусть же воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, живущие в особо тяжелых обстоятельствах», - сказал он.

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