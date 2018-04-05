В Ватиканских садах установлена статуя армянского монаха-писателя Григория Нарекского

В четверг, 5 апреля, Папа Франциск возглавит в Ватиканских садах обряд освящения статуи святого Григория Нарекского (Григора Нарекаціи, армянского монаха-писателя, которого три года назад он провозгласил Учителем Вселенской Церкви.

Церемония состоится в присутствии Президента Армении Сержа Саргсяна, Его Святости Гарегина II, Католикоса Эчмиадзинского Армянской Апостольской Церкви, Его Святейшества Арама и Католикоса Великого Дома Киликии Армянской Апостольской Церкви, Блаженнейшего Григора Бедроса ХХ, Главы Армянской Католической Церкви, сообщает "Радио Ватикана".

Идея подарить Ватикану и Папе Франциску бронзовую статую святого Григория Нарекского родилась два года назад, во время путешествия Папы в Армению. Во время визита вежливости к Главе Государства Президент Саргсян подарил Папе маленькую статуэтку, и при этом случае была выражена надежда, что когда-нибудь удастся увидеть ее увеличенную версию в Ватиканских садах.

Статую изготовил армянский скульптор Давид Ереванцев, проживающий во Франции, взяв за модель упомянутую статуэтку. Двухметровая скульптура изображает святого с взглядом, направленным к небу, а также армянские храмы и гранат, который является символом Армении. Ее отлили в мастерской в Чешской Республике в двух экземплярах. Вторая статуя будет установлена в резиденции Католикоса всех армян в Эчмиадзине. Таким образом, искусство становится свидетельством братства, способным соединить две Церкви-сестры.

Святой Григорий Нарекский жил на рубеже между первым и вторым тысячелетиями. Вступив в юном возрасте в монастырь Нарек (ныне – территория Турции), получил основательное богословское образование благодаря знакомству с произведениями Отцов Церкви, хранившихся в монастырской библиотеке. Оставил после себя многочисленные богословские и поэтические произведения, комментарии и молитвы.

Три года назад, 12 апреля 2015 г., во время Святой Мессы, приуроченной поминанию жертв истребления и депортации армян в Османской империи по случаю 100-летия трагических событий, Папа Франциск провозгласил святого Григория Нарекского Учителем Вселенской Церкви. С ним сослужили тогдашний Глава Армянской Католической Церкви патриарх Нарсес Бедрос XIX с епископатом и духовенством, и присутствовали Католикосы Гарегин II и Арам и Президент Серж Саргсян.