Католики Вьетнама требуют вернуть конфискованную властями землю

Католики Вьетнама в Ханое провели марш протеста. Они требуют вернуть им конфискованную властями землю.

Демонстрация католической общины редемптористов в Тай-Ха была разогнана полицией, пишет Fides.

Община в Тай-Ха владела участком земли в 6 га, расположенным в районе Донг-Да с 1928 года, что подтверждалось официальными документами, но земля была конфискована.

Сегодня приход требует, учитывая рост числа верующих (15 тыс. человек посещают воскресные службы), вернуть землю. Соответствующий запрос был сделан еще в 1996 году.

Седмица.Ru