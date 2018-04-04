В Конго католического священника похитили в Пасхальное воскресенье

Римо-католический священник Целестин Нганг был похищен в воскресенье, 1 апреля, после совершения Пасхальной Мессы в приходе Карамбия, где он служил настоятелем.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на польское католическое информационное агентство wiara.pl, автомобиль, в котором ехал священник, остановили по дороге вооруженные мужчины. Священника вывезли в неизвестном направлении, а водителя отпустили, приказав ему проинформировать об этом случае церковные власти.

Генеральный викарий епархии Гома сообщил, что похитители также оставили письмо, в котором требуют 500 тысяч долларов в качестве выкупа за освобождение взятого в заложники священника.

«Вместо того, чтобы испытывать радость от Воскресения Иисуса, наше сообщество вновь переживает печаль и тревогу за судьбу нашего священника», – подчеркнул священник Луис Де Конзак Нзабанита. Он напомнил, что на территории Северного Киву (Демократическая Республика Конго) священники все чаще становятся жертвами криминальных группировок.

В сентябре прошлого года в окрестностях Рутшуру были похищены Жана де Диу Канефу. Он обрел свободу только после того, как за него был уплачен выкуп в размере 4 тыс. долларов. В настоящее время неизвестной остается судьба еще двух священников – Чарльза Кипаса и Жан-Пьера Акилимали, похищенных в июле 2017 года в регионе Бени.